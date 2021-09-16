Мадрид, 16 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Электрический кроссовер Tesla Model Y проверили на так называемый «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров). Видео тестов модели размещено на канале km77.com в YouTube.

Km77.com Tesla Model Y проходит «лосиный тест»

Испытатели отметили стабильность электрокара и маневренность. Кроме того, они оценили хорошо настроенную подвеску и систему электронной стабилизации.

Электрокроссовер основан на одной «тележке» с более компактной и легкой Model 3. При этом возросшие центр тяжести и масса модели должны были отразиться на прохождении «лосиного теста», но этого не произошло. В этом плане Model 3 и Model Y почти не отличаются.

Лучший результат во время тестирования Model Y составил 83 км/ч. На этой скорости электрический кроссовер прошел тестовый заезд, не коснувшись ни одного конуса. Отмечается, что лучший заезд Model 3 также проходил на скорости 83 км/ч.

Model Y во время тестового заезда получил резину Michelin Pilot EV 255/40 R20 101W XL.

Ранее первый электрический кроссовер Mazda MX-30 успешно прошёл «лосиный тест» на скорости 74 км/ч.

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