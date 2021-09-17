Красноярск, 17 сентября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае 17, 18 и 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов регионального Законодательного собрания IV созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Ровно в 08:00 по местному времени 17 сентября в Красноярском крае открылись избирательные участки. Все три дня они будут работать с 08:00 до 20:00.

По данным краевого избиркома, по состоянию на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрировано 2 052 963 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо выборов в Госдуму и Заксобрание в ряде муниципальных образованиях края пройдут выборы в местные органы власти.

Краевой парламент избирается сроком на пять лет. В его состав входят 52 депутата. Из них 26 избираются по партийным спискам, 22 — по одномандатным округам. Ещё четырёх депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах, напомнили в пресс-службе Заксобрания.