Москва, 16 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Так как США в 1940—1950-х годах отказались проводить назревшие социальные реформы, то в настоящее время американская экономика осталась без запаса прочности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий, комментируя планы президента США Джозефа Байдена по проведению в Америке ряда социальных реформ.

(сс)Saeima Джо Байден

«Именно благодаря социальным реформам 1940−1950-х годов Западная Европа смогла выбраться из разрухи Второй мировой войны и в значительной мере догнать США, — сказал Кагарлицкий. — А США не провели этих необходимых и назревших реформ именно потому, что не пострадали реально от Второй мировой войны. И поэтому американский капитализм мог себе позволить сохранять более традиционные формы. Но в результате этого мы сейчас видим, что американский капитализм оказывается не просто отсталым, а гораздо менее готовым выдерживать стресс современных кризисов, чем западноевропейское общество или Япония».

Поэтому, как пояснил Кагарлицкий, американская экономика сейчас просто не имеет запаса прочности.

«И если говорить о политике Байдена, то она продиктована не столько прогрессивными социальными идеями, сколько понимаем того, что этот запас прочности надо повысить. И естественно, это стоит денег. Но если эти деньги не потратить, то кризис будет только углубляться», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что Демократическая партия США пытается сделать Америку более похожей на Западную Европу или Канаду.