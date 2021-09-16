Москва, 16 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Для большинства жителей России (94%) самым жизненно важным приоритетов является материальное положение. Очень важен этот аспект и для 65%, скорее важен для 29%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Среди главных приоритетов в жизни участники опроса назвали вопросы о детях. Для 92% опрошенных важны отношения с детьми, для 87% — воспитание детей.

Также в топ-5 ответов о самых важных сторонах жизни российских граждан вошли работа (80%) и отношения с партнером или супругом (79%). Примечательно, что респонденты среди приоритетов не назвали здоровье.

Опрос по телефону проведен 11 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самая большая ценность для граждан России — взаимопонимание и хорошие отношения в семье.

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