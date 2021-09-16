Манчестер, Великобритания, 16 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Английская инди-рок-группа Pale Waves в своих социальных сетях рассказали, что принялись за написание нового альбом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В своем инстаграме вокалистка группы Хизер Барон-Грейси поделилась фотографией себя и барабанщицы Сиары Доран в студии с простой подписью: «Альбом 3».

https://www.instagram.com/p/CT2wj0RBIkC/

Группа выпустила свой второй полноформатный альбом «Who Am I?» на лейбле Dirty Hit в феврале этого года, который достиг третьего место в национальном чарте альбомов Британии и второе место в чарте независимых альбомов.