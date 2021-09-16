Москва, 16 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Для использования российских портов в качестве пунктов перевалки белорусского экспорта существует множество препятствий. Об этом 16 сентября заявил корреспонденту российский политолог Андрей Суздальцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит

«Первое препятствие — тарифы.Белорусские чиновники на фоне ажиотажа вокруг «союзных программ» просто бросаются на министерство транспорта России, требуя осуществлять перевозки чуть ли не даром» — заявил эксперт.

В России существует не одна компания, которая занимается перевалкой белорусских удобрений, отметил эксперт, и руководству «Беларуськалия» придётся с ними договариваться и оплачивать услуги транзита. Для этого придётся пойти на компромисс обеим сторонам, но получать услуги по перевалке грузов бесплатно будет невозможно, заключил политолог.

Напомним, что ранее Андрей Суздальцев заявил о том, что от позиции литовских элит будет зависеть возможность использования порта Клайпеды для дальнейшей перевалки белорусского экспорта — после истечения срока действующих контрактов.