Афины , , 13:01 — REGNUM Достоинства нового законопроекта о защите животных описал премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на своей странице в Facebook 15 сентября. Мицотакис обсуждает правительственный законопроект о владении домашними животными.

Кошка Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

В преддверии голосования по законопроекту премьер-министр страны написал об ответственном владении домашними животными и о том, что ни одно животное не должно быть брошено или подвергнуто жестокому обращению.

По его словам, жестокость с животными должна нести собой более строгие штрафы, в это понятие теперь предполагается включить такие действия, как оставление, стрельба, умышленное ранение и отравление. Существующие штрафы за серьезные административные правонарушения также предполагается ужесточить.

Записи о людях, которые были осуждены за истязание животных, намерены вносить в базу данных, управляемую прокуратурой Афин, и координировать с Реестром домашних животных для того, чтобы эти люди не могли зарегистрироваться в качестве владельцев домашних животных в будущем, отметил он.

Также, добавил Мицотакис, предполагается создать банк анализа ДНК питомцев, чтобы в случае оставления животного его владельца можно было легко найти и соответствующим образом наказать. Предлагается создать цифровую медицинскую карту для всех домашних животных, которая будет включать полную историю болезни питомца и будет доступна как владельцам, так и врачам-ветеринарам.

Он отметил, что законопроект предлагает запрет на продажу кошек и собак в зоомагазинах, а также запрет на рекламу спаривания: штраф за публикацию объявления о вязке будет увеличен более чем в три раза, если не указывать уникальный идентификационный номер микрочипа питомца и новую лицензию на воспроизведение. Продажа домашних животных в соответствии с документом должна быть разрешена только одобренным заводчикам и владельцам.

Также, заявил премьер-министр Греции, предлагаются новые правила разведения: владельцы будут получать лицензию на один помет на каждого питомца, в то время как потенциальные владельцы потомства должны будут быть официально зарегистрированы. Стерилизация, как ожидается, станет обязательной для всех владельцев, за некоторыми медицинскими исключениями. Одобренные лицензированные заводчики будут оштрафованы на 2000 евро, если они будут вязать одно животное более шести раз.

Наконец, предполагается, что будет введен новый Национальный реестр домашних животных, в котором должны быть зарегистрированы все домашние животные. Ассоциации защиты животных, ветеринары, заводчики и приюты для животных должны будут зарегистрироваться в этом реестре, отметил он.