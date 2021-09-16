Москва, 16 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Демократическая партия США пытается сделать Америку более похожей на Западную Европу или Канаду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий, комментируя инфраструктурный план президента США Джозефа Байдена, который, как полагают его противники, может нанести большой урон американской экономике.

Из личного архива Б.Кагарлицкого Борис Кагарлицкий

«Демократы» пытаются немного сблизить американское общество с западноевропейским. Иными словами, это некоторая общая тенденция всей Демократической партии в плане экономической политики, — сказал Кагарлцикий. — Дело в том, что в США капитализм в плане социальных институтов крайне отсталый. И он еще не решил тех задач, которые Западная Европа решила где-то в 1940—1950-е годы. Поэтому общий вектор экономической политики «демократов» сейчас состоит в европеизации Америки. Или в том, чтобы сделать США более похожими на соседнюю Канаду, которая показывает гораздо более высокие социальные результаты».

При этом Кагарлицкий подчеркнул, что в Демократической партии есть различия между более радикальными политиками вроде сенатора Берни Сандерса или конгрессмена Александрии Окасио-Кортес, которые хотели бы более активного строительства в США социального государства, и более умеренными демократами типа Байдена, которые нехотя делают некоторые половинчатые шаги, но в том же направлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что крупные американские компании хотят сорвать инфраструктурный план президента США Джозефа Байдена.