Москва, 16 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Совфеде действия Apple и Google в период выборов рассматривают как вмешательство в дела Российской Федерации. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Соответствующие доказательства были официально переданы МИД РФ послу США. Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи», — сказал Климов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава временной комиссии Совфеда Климов сообщил, что официальные представители Google и Apple приглашены на заседание, поскольку к ним накопилось немало вопросов с российской стороны.

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