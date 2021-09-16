Пекин, , 12:56 — REGNUM Передача Австралии американских технологий по строительству атомных субмарин усугубит гонку вооружений и навредит международному режиму нераспространения ядерного оружия. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 16 сентября на регулярном брифинге.

Подводная лодка ВМС США U.S. Navy

По его словам, сотрудничество по атомным субмаринам, о котором объявили Великобритания, Австралия и США, означает предстоящий экспорт в Австралию крайне важных технологий. Таким образом, Лондон и Вашингтон применяют ядерные технологии в качестве инструмента геополитических игр и используют двойные стандарты.

Чжао напомнил, что у Австралии нет ядерного оружия, и теперь другие страны вправе поднять вопрос о том, как она соблюдает свои обязательства в рамках международного режима нераспространения таких вооружений.

«Китай будет внимательно следить за ситуацией», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. В рамках альянса Австралии передадут технологии для создания атомных субмарин.

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