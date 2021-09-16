Пекин, 16 сентября 2021, 12:56 — REGNUM Передача Австралии американских технологий по строительству атомных субмарин усугубит гонку вооружений и навредит международному режиму нераспространения ядерного оружия. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 16 сентября на регулярном брифинге.
По его словам, сотрудничество по атомным субмаринам, о котором объявили Великобритания, Австралия и США, означает предстоящий экспорт в Австралию крайне важных технологий. Таким образом, Лондон и Вашингтон применяют ядерные технологии в качестве инструмента геополитических игр и используют двойные стандарты.
Чжао напомнил, что у Австралии нет ядерного оружия, и теперь другие страны вправе поднять вопрос о том, как она соблюдает свои обязательства в рамках международного режима нераспространения таких вооружений.
«Китай будет внимательно следить за ситуацией», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. В рамках альянса Австралии передадут технологии для создания атомных субмарин.
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