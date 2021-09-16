Новозыбков, Брянская область, 16 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. После масштабной реконструкции открыт городской парк в Новозыбкове Брянской области. Реконструкция велась по программе «Решаем вместе», сообщает 16 сентября пресс-служба правительства региона.

Www.bryanskobl.ru Парк Новозыбкова

В городском парке отремонтирована входная группа, установлены лавочки, урны и светильники, появились два новых фонтана, высажены деревья, благоустроена концертная площадка и дорожки. Обновлены аттракционы, для детей смонтирован игровой комплекс.

«Парк, который является вашим излюбленным местом, заметно изменился и теперь он станет ещё более востребованным. Рядом находятся стадион, который скоро примет абсолютно другой вид, и недавно построенный ледовый дворец. В ближайшие годы с учётом мнения населения в Новозыбкове будет рассмотрен вопрос о строительстве бассейна с ФОКом, но предлагаю построить его на другой стороне города, чтобы все были в равных условиях», — сказал на открытии парка губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В общей сложности, стоимость работ составила 44 млн рублей, из них свыше 9,6 млн выделено из федерального бюджета в 2021 году.