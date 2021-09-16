Сильверстоун, Великобритания, 16 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Немецкий гонщик Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл останутся пилотами команды «Астон Мартин» на сезон-2022 «Формулы-1». Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба команды.

Morio Себастьян Феттель

34-летний Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. В составе команды «Ред Булл» он выиграл четыре титула в 2010—2013 годах. Он выступает в «Формуле-1» с 2007 года, а за «Астон Мартин» — с сезона-2021.

Стролл дебютировал в «Формуле-1» в 2017 году. На счету 22-летнего пилота 92 гонки и три подиума. За «Астон Мартин» он выступает с 2019 года.

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