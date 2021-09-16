Псков, 16 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Псковская область превысила отметку в 100 заболевших COVID-19 в сутки. За 15 сентября лабораторным путем в регионе были выявлены 102 инфицированных коронавирусом, что на пять человек больше, чем днем ранее. Об этом 16 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Тенденция прогнозируемая, готовимся к новому эпидсезону», — отметил губернатор.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлен 48 461 случай заражения коронавирусом. Выздоровел на данный момент 41 921 переболевший, в том числе 15 сентября был выписан еще 121 пациент. Умерли от ковида 726 псковичей, за прошедший день в регионе было зарегистрировано еще два летальных случая.