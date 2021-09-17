Владивосток, , 01:01 — REGNUM Более 700 избирательных участков в Приморском крае 17 сентября в 08:00 по местному времени (01:00 мск) открылись для трёхдневного голосования.

Голосование в Приморье Primorsky.ru

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Сформировано 39 территориальных избирательных комиссий. Численность избирателей в Приморье составляет 1 433 850 человек.

Приморцы помимо депутатов Государственной думы РФ с 17 по 19 сентября будут выбирать и новый состав Законодательного собрания края.

Также 17 сентября во Владивостоке открылся центр общественного наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин намерен проголосовать на выборах в Госдуму РФ, несмотря на режим самоизоляции.