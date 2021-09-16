Лима, 16 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Представительница Конгресса Перу от объединения Avanza País Норма Ярроу извинилась за то, что забыла выключить камеру во время онлайн-заседания Комитета по децентрализации в Zoom. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в своём аккаунте в Twitter.

«Обнаженная», Роберт Рафаилович Фальк, 1934

«Для тех, кто видел видео: это я, и я искренне извиняюсь за этот случай, поскольку пыталась в спешке выполнить двойную обязанность — готовиться продолжить свою деятельность в районе Ламбаеке и одновременно следить за ходом заседания комиссии Конгресса. Это правда», — написала Ярроу.

В видеообращении она также подчеркнула, что спешила на встречу в больницу Лас-Мерседес, которую конгрессмен посещает с начала сентября в рамках своей работы в комитете: «Прошу прощения за этот случай. Я очень огорчена тем, что это также оскорбляет многих людей и мою семью. Дело не в том, что я не хотела работать или хотела невнимательно относиться к комиссии».

Ярроу подчеркнула, что она «пыталась выиграть время» перед визитом в больницу Лас-Мерседес: «Этому нет оправдания, я просто хочу прояснить тот факт, что я человек, осознающий свою ошибку».

Многие общественно-политические деятели страны уже выразили свою поддержку Норме Ярроу.