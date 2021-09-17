Иваново, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование на выборах началось в Ивановской области — в 08:00 17 сентября в регионе открылись все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома. Голосование, напомним, будет проходить в течение трёх дней и завершится в 20:00 19 сентября.

Все на выборы!

17, 18 и 19 сентября в регионе проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Вичуга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Кинешма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7.

На выборах в Госудуму ивановцам предстоит проголосовать за одну из 14 политических партий — КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая Альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Также голосование проходит по двум одномандатным округам — на мандаты претендует 21 кандидат.

Добавим, что в этом году, помимо стационарных избирательных участков, голосование на выборах в Госдуму проходит и вне помещений для голосования, всего утверждено около 900 мест «уличного голосования».