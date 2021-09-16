Баку, 16 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Об этом иранский дипломат сообщил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В ходе наших тёплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал Мусави.

Он отметил, что это вторая его встреча с Гаджиевым за неделю. Ранее Мусави встречался с ним 13 сентября. Гаджиев тогда сообщил, что они обсуждали «последние события в наших двусторонних отношениях».

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на азербайджанскую территорию. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.