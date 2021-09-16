Малайзия, 16 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Индия импортировала 277 907 тонн пальмового масла из Малайзии, сообщает Republika.

Antoshananarivo Пальмовое масло

Импорт пищевых масел в Индии в августе составил более одного миллиона тонн, в том числе 750 134 тонны пальмового масла.

Министерство торговли Индии сняло ограничения на импорт рафинированного пальмового масла на шесть месяцев на фоне высоких внутренних цен на масло. Индия также использует сниженные импортные пошлины для увеличения местных поставок растительного масла.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии передало Индонезии оборудование и лекарства для борьбы с COVID-19.

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