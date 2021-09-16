Ставрополь, , 13:27 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе в дни выборов пройдет беспрецедентное по своим масштабам голосование. В семи субъектах региона будут выбирать депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Кроме того, в трех субъектах — Чечне, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии состоятся выборы глав республик.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

При этом в Чечне выборы руководителя республики проводятся прямым голосованием избирателей, а в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии за нового главу проголосуют депутаты парламентов.

В четырех регионах СКФО будут избраны депутаты местных законодательных собраний. Новые составы парламентов изберут в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае.

Помимо этого, пройдут выборы депутатов в собрания представителей таких крупнейших городов Северного Кавказа, как Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Нальчик. Состоятся также несколько сотен выборов в местные органы власти в муниципалитетах по всем субъектам РФ.

Напомним, в 2021 году выборы, намеченные на единый день голосования, из-за пандемии коронавируса будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.