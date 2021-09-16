Москва, , 12:48 — REGNUM Суть доклада о пересмотре отношений с Россией, утверждённого Европарламентом, вызвала сожаление у российского руководства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — сказал Песков.

Он отметил, что всё же можно сделать скидку на рекомендательный характер этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября депутаты Европарламента проголосовали за утверждение доклада литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призвал власти ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В документе говорится, в частности, что европейским странам следует быть готовыми к непризнанию итогов выборов в Госдуму РФ.

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