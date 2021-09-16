Саратов, 16 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 16 сентября достигло 2640 человек.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Как сообщает облминздрав, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошедший день семь мужчин и 13 женщин в возрасте от 58 до 95 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 84 723 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 77 870 человек.

Читайте также: В Саратове из-за роста заболеваемости COVID-19 усилят амбулаторные службы