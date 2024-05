Ванкувер, США, 16 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Дебютный альбом культового американского гитариста-виртуоза Джими Хендрикса, чье творчество повлияло на развитие психоделик-рока и позволило обуздать новые техники игры на гитаре, «Are You Experienced?» в этот день, 16 сентября 1967 года, вошел в альбомный чарт Billboard 200, информирует портал This Day In Music.

В нем он продержался в общей сложности 106 недели, 77 из которых он находился в топ-40. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил его на 15-е место в рейтинге 500 величайших альбомов за всю историю, а спустя год был передан на постоянное хранение в Национальных архив записей библиотеки Конгресса США. В Британском альбомном чарте «Are You Experienced?» смог достигнуть второй строчки, уступив первое место The Beatles, выпустившим в 1967 году альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Отметим, что для американской версии альбома была изменена обложка, порядок и состав композиций. «Red House», «Can You See Me» и «Remember» были убраны, вместо них добавлены три сингла: «Purple Haze», «Hey Joe» и «The Wind Cries Mary».