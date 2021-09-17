Барнаул, , 04:00 — REGNUM Жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. Сегодня в регионе открылись все избирательные участки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информационный центр избирательной комиссии Алтайского края «Единый день голосования. Выборы — 2021» начал работу. В целях профилактики рисков распространения коронавирусной инфекции его работа будет осуществляться с использованием системы видеоконференцсвязи.

Общий тираж избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания составил немногим более 7 млн штук общим весом порядка 50 тонн.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Алтайском крае проживало 1 792 470 избирателей. В 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, алтайские спасатели известили, что взяли на учет 1567 объектов, на которых расположен 1771 избирательный участок, а также 72 помещения территориальных избирательных комиссий.

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