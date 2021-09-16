Лондон, 16 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Дальность хода внедорожника Fering Pioneer будет составлять до 7000 км. Об этом сообщается на сайте компании.

Fering Fering Pioneer

Fering Pioneer — разработка бывшего инженера Ferrari и McLaren Бена Скотта-Геддеса, который занимается модернизацией суперкаров. Он оснащает машины современными гоночными технологиями.

Внешне Fering Pioneer похож на внедорожник Hummer. Предназначено авто для проведения спасательных операций. Машина имеет двухрядную кабину и небольшое грузовое отделение.

Габариты Pioneer примерно соответствуют размеру стандартного пикапа, несмотря на внушительный внешний вид модели. При этом модель меньше по длине, чем Ford Mondeo Estate. Весит внедорожник столько же, сколько семейный хетчбэк.

Мощность на оси передают два электромотора. Они обеспечивают в общей сложности 600 Нм крутящего момента. Это больше, чем у сопоставимого дизеля 4×4.

Ранее компания Great Wall представила рестайлинговую версию вседорожника Tank 300, предназначенного для езды по тяжелому бездорожью. Длина модели равна 4734 мм, ширина — 2020 мм, а высота — 1947 мм. При этом размер колёсной базы машины составляет 2750 мм.

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