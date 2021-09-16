Уфа, 16 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Мужчину осудили за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

02.мвд.рф Подозреваемый в нападении на сотруднику полиции

В суде установлено, что летом 2021 года фигурант уголовного дела ехал на автомашине «Renault Duster» с выключенными внешними световыми приборами по федеральной трассе М-5. Автомобиль остановили инспекторы ДПС. Они обнаружили, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

«Сотрудники ГИБДД попросили обвиняемого проследовать в служебную машину, на что последний стал вести себя агрессивно, пытался покинуть место происшествия и нанес несколько ударов ногами и головой полицейским», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Суд признал 34-летнего подсудимого виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину заподозрили в попытке нападения на полицейских.