Москва, , 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин пробудет на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в его ближайшем окружении еще как минимум одну неделю. Об этом 16 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Какое-то количество дней еще продлится… Я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум, но точное количество дней я вам не могу сказать», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее глава Российского государства сообщил, что он принял решение о переходе на самоизоляцию, так как в течение целого дня общался с заразившимся коронавирусом сотрудником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен проголосовать на выборах в Госдуму РФ, несмотря на режим самоизоляции.