Москва, 16 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Определён перечень спортивных услуг, при оплате которых граждане РФ смогут получить налоговый вычет. Об этом 16 сентября сообщает официальный сайт правительства.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Соответствующие постановление и распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Возможность «спортивного» налогового вычета появится с 2022 года. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежит до 13% от этого объёма, то есть не более 15 600 рублей.

«В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой, — говорится в информации, опубликованной на сайте правительства. — Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету».

Налоговый вычет позволяет уменьшить размер выплаты по НДФЛ. Получить его можно в налоговой инспекции или через работодателя.