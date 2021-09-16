Москва, 16 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Регулирование сферы интернета Россия выбирает, исходя из того, что наилучшим образом подходит именно для нашей страны. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

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Он уточнил, что Россия приветствует на своем рынке компании, входящие в число международных IT-гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы.

«Все без исключения международные IT-компании должны оплачивать выписанные Роскомнадзором штрафы, в том числе и Google», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google оштрафована мировым судом в Москве на 6 млн рублей по нескольким эпизодам.

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