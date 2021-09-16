Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Ориентировка на мужчину, который, по имеющимся данным, убил семью из трех человек и подорвал вход в ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области, пришла сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Об этом 16 сентября сообщает издание «Петербургский дневник».

News.kmvcity.ru Розыск

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным следствия, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках, после чего скрылся. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции, угрозы его жизни нет. Ведется розыск преступника.

В ориентировке, которая пришла в Петербург, сообщается, что «около 05:30 часов утра 16 сентября неизвестный на автомобиле Нива ВАЗ 21 234 (пять дверей) серебристого цвета без государственных регистрационных номеров с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро» вооруженный автоматическим оружием, в военном обмундировании, бронежилете и каске, совершил нападение на здание ОМВД России Лискинскому району Воронежской области. После чего попытался взорвать дежурную часть, в ходе нападения пострадал сотрудник полиции».

Воронежские коллеги также предупредили петербургских полицейских, что преступник может быть вооружен и опасен.