Москва, 16 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова пропустит чемпионат мира в Японии. Об этом 16 сентября сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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«Листунова лечится, у неё есть определенные проблемы с локтевым суставом», — цитирует Родионенко ТАСС.

16-летняя Листунова проводит свой первый сезон за взрослую сборную России. В апреле она выиграла золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Швейцарии, а в августе стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве на Играх в Токио.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония). В состав женской сборной России вошли олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, а также Мария Минаева и Яна Ворона.

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