Элиста, 16 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение свяжет Калмыкию с Ростовом-на-Дону и Краснодаром, сообщил во время прямого эфира в Instargram заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Наран Кюкеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

«Эксперимент с отправкой прицепных вагонов на короткие расстояния увенчался успехом. Сейчас будем прорабатывать возможность запуска прицепных вагонов в Краснодар и Ростов-на-Дону и другие направления», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Калмыкия встретила пассажиров первого круизного поезда. Туристы прибыли ко дню проведения фестиваля тюльпанов, который состоялся 24 апреля. Поезд прибыл из Москвы, сделав по пути следования остановку в Ростове-на-Дону.