Пенза, 16 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки еще у 234 человек выявили коронавирус, накануне заболели 233 жителя. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 сентября в регионе всего зарегистрировано 67 225 заражений.

Коронавирус

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Выздоровели за все время 56 260 жителей, в том числе за сутки — 243 человека. Скончались с начала наблюдения 2426 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидпорога на 69,1%. К такому выводу пришли в региональном управлении Роспотребнадзора после выявления за неделю (6−12 сентября) 2918 новых случаев ОРВИ.

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