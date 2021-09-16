Ярославль, 16 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославле остановили работы по благоустройству Тверицкой набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Благоустройство Тверицкой набережной

В соответствии с муниципальным контрактом в Тверицах устанавливают многофункциональный спортивный комплекс и проводят благоустройство территории. Работы должны были завершить 15 сентября. Однако, как говорят в департамент городского хозяйства мэрии, на данный момент подрядчик ООО «Крепыш» приостановил установку.

«В парке на Тверицкой набережной работы были приостановлены в связи с корректировкой проекта по местоположению элементов благоустройства для сохранения деревьев в парке. Срок сдачи объекта — октябрь месяц», — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в срок до 15 сентября не установлен и спорткомплекс в парке Юбилейный в Ленинском районе города. В ДГХ мэрии видят в этом вину подрядчика — ООО «Ярдорремстрой».

"За срыв сроков сдачи парка Юбилейный подрядчику будут применены штрафные санкции», — отметили в департаменте городского хозяйства.

Парк «Юбилейный»

Третий многофункциональный спортивный комплекс должны поставить в Заволжском районе Ярославля, на общественной территории «Озерная гривка». Здесь работы вообще не начинались — муниципальный контракт находится на подписании у подрядчика — индивидуального предпринимателя Вадима Арефьева из Москвы. Срок сдачи объекта — 1 декабря 2021 года.