Магадан, , 00:01 — REGNUM В Магаданской области 17 сентября в 08:00 по местному времени (00:00 мск) на избирательных участках стартовало трёхдневное голосование.

Проспект Ленина в Магадане © Пресс-служба мэрии Магадана

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Кроме выборов депутатов Государственной думы РФ колымчане будут голосовать на дополнительных выборах депутата Магаданской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, довыберут депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва.

В списках избирателей на 1 июля 2021 года на Колыме числится 100 404 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Государственную думу в Магаданской области будет 200 наблюдателей от Общественной платы и 229 от кандидатов и партий.