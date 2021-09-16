Москва, 16 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Администрация президента России не вмешивается в обсуждение идеи о том, чтобы предоставлять трудящимся выходные дни после прививки от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 16 сентября журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Представитель Кремля прокомментировал итоги опроса о возможном предоставлении выходных. «Это не наша прерогатива, это прерогатива специалистов, мы в это не вмешиваемся», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появились результаты опроса сервиса SuperJob. Согласно им, 59% опрошенных в России поддержали предложение о предоставлении вакцинированным трёх выходных, а 11% — выступили против. Давать выходные дни предлагается с сохранением зарплаты.

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