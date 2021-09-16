Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области арестован житель Волгограда, обманувший 81-летнюю местную. жительницу. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Следователи считают, что это лицо вместе с другим, неустановленным, в июне взяло у женщины в долг 50 тыс. рублей. А спустя некоторое время эти же лица убедили старушку снять с книжки 450 тыс. рублей и отдать им. Затем оба скрылись.

Одного из мошенников удалось задержать. Суд отправил его в СИЗО.