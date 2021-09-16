Тбилиси, 16 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Агентство развития государственных сервисов Грузии составило для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «усовершенствованный» список избирателей, которые смогут проголосовать на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщил на брифинге глава агентства Зураб Саникидзе.

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«Мы можем с уверенностью сказать, что это самый полный, исчерпывающий и прозрачный список в истории независимой Грузии, который полностью усиливает главный принцип того, что называется один избиратель — один голос», — сказал он.

По словам Саникидзе, в новом списке находятся имена 3 540 609 человек. В нём также есть сведения о биометрии и фотографии граждан. Глава агентства отметил, что такой список поможет исключить манипуляции с итогами голосования и вопросы к прозрачности этой процедуры.

Ранее в ЦИК Грузии сообщили, что на избирательных участках ход голосования будут записывать видеокамеры.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября. В 2020 году после выборов в парламент республики, которые также проходили в октябре, лидеры оппозиционных партий обвинили власти в «фальсификации» выборов. Партии объявили бойкот парламенту, который продолжался до апреля 2021 года.