Казань, 16 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 16 сентября зарегистрировали 26 264 случая инфицирования коронавирусом, из них 51 — за прошедшие сутки. Соответствующие данные приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 835 ковид-пациентов, скончались 712 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 28 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на три.

Госпитализировали за прошлый день 22 человека, 29 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 26 носителей вируса, 16 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии против новой коронавирусной инфекции за сутки привили 4130 жителей.

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