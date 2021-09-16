Омск, 16 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области скончались 2114 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в регионе коронавирус выявлен у 79 299 человек. Общее число выздоровевших в Омской области — 59 081 человек.