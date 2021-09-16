Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В дни голосования Ростовская область переходит в режим повышенной готовности. На избирательных участках будут дежурить огнеборцы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 сентября.

Огнеборец Donland.ru

На всех избирательных участках в период с 17 по 19 сентября будет нести дежурство личный состав подразделений федеральной противопожарной службы и добровольных пожарных дружин. В дни выборов задействуют порядка 4 000 человек, уточнили в ведомстве.

Личный состав ведомства будет переведён на усиленный вариант несения службы, подразделения будут приведены в режим повышенной готовности.

В преддверии выборов проведено более 2 000 инструктажей о мерах пожарной безопасности, участниками которых стали более 2 500 человек.