Уфа, 16 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в сгоревшей бане в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

41.mchs.gov.ru В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали пожар в деревянной бане

Сообщается, что вечером 15 сентября спасатели Миякинского района получили информацию о пожаре в бане в селе Ерлыково. Вскоре они ликвидировали горение.

«К сожалению, в ходе разбора на месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1961 года рождения. В результате пожара огнем повреждена бревенчатая баня размером 5×4 м», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после обнаружения тела подростка на месте пожара.