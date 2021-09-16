Астрахань, 16 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Астраханской области 16 сентября подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 57 тыс. 11 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 767 человек.

За весь период 1580 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,92.