Ташкент, 16 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Еще один резерват Узбекистана внесен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщил ИА REGNUM заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Национальной комиссии республики по делам ЮНЕСКО Азиз Абдухакимов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

По его словам, данное решение было принято в ходе 33-го заседания Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС-МАБ), которая проводится 13−17 сентября в городе Абудже (Нигерия).

«Принято решение о включении Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (ВСБР). Теперь из Узбекистана в данной сети находятся два заповедника: первый — Чаткальский государственный биосферный резерват, внесен еще в 1978 году», — отметил Абдухакимов.

Нижне-Амударьинский биосферный резерват расположен на территории Берунинского и Амударьинского районов Каракалпакии, на долю которого приходится 20% лесов Центральной Азии и 74% всех лесов Узбекистана. Общая площадь заповедника составляет около 69 тысяч гектаров. В Красную книгу занесены два вида из 419 видов растений, один вид из 36 видов животных, 12 видов из 43 видов рыб и 23 вида из 246 видов птиц, существующие в резервате.