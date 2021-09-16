Москва, 16 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18», ранее прибывший к Международной космической станции (МКС), будет перестыкован. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Корабль перестыкуют 28 сентября с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Ожидается, что «Союз МС-18» отойдёт от станции в 15:21 мск и 40 минут будет находиться в автономном полёте.

«Перестыковку проведет в ручном режиме командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий с участием бортинженеров — космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая», — пояснили в Роскосмосе.

Такая операция нужна, чтобы освободить стыковочный узел модуля «Рассвет» перед причаливанием корабля «Союз МС-19», намеченным на 5 октября. Также путём перестыковки проверят оборудование модуля «Наука».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на борту МКС работают семь человек. Это космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошидэ.

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