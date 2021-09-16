Севастополь, 16 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Директор ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» Александр Барков покинет пост после скандала с массовыми увольнениями сотрудников. Об этом СМИ сообщил губернатор Михаил Развожаев 16 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Принято решение, господин Александр Барков сегодня оставит свой пост», — цитирует Развожаева издание «Новый Севастополь».

Губернатор подчеркнул, что решение о массовых увольнениях без согласований и обсуждения — недопустимо. Также Развожаев выразил возмущение оценками, которые раздавал директор музея сотрудникам.

Новый директор музея должен будет встретиться с уволенными сотрудниками и провести собеседование, добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Севастополя начала проверку в связи с появившейся информацией о массовых увольнениях сотрудников музея — под видом сокращений и заявлений «по собственному». СМИ также сообщали, что, по словам уволенных музейных работников, директор заявил в их адрес: «Вы 200 человек бездельников и дебилов».