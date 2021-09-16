Страсбург, Франция,
16 сентября 2021, 12:37 — REGNUM По сути позиция
Европарламента о возможном непризнании выборов в Госдуму
волновать
Россию
не должна, а
для умонастроений в России
она
даже полезна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 сентября.
В Европарламенте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Европарламент утвердил проект доклада об отношениях ЕС с Россией, в котором рекомендуется ужесточить политику в отношении Москвы. Предлагается расширить санкции, задуматься об усилении оборонного потенциала для «сдерживания» России, снижать зависимость ЕС от российских энергоресурсов, готовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае выявления серьезных нарушений.
«Сегодня Европейский парламент выступает в роли одного из основных проводников политики обострения отношений Европы с нашей страной. Замахивается он и на более глобальный подход, требуя усиливать агрессивность в отношении России и от США.
Плоды линии, взятой Европейским парламентом и стоящими за ним силами в ЕС в 2014 году, а на деле ещё раньше, мы имеем возможность наблюдать. Один из них — это сегодняшняя цена на газ в Европе. Причём такая цена сформировалась не в результате неких козней России, а в силу собственной паранойи европарламентариев и еврочиновников, пытающихся затруднить поставки российского газа европейским потребителям, но наказывающих в итоге самих европейцев.
Если положения нового доклада Европарламента будут приняты к исполнению на правительственном уровне, то дела в европейской экономике пойдут ещё хуже. Замахиваются европарламентарии, напомню, не только на Россию, но и на Китай!
Остаётся порадоваться, что хотя бы 175 более или менее разумных членов в Европейском парламенте имеется и что на соответствующей сессии звучали и трезвые голоса.
Что же до конкретного вопроса признания или непризнания результатов предстоящих выборов в Государственную думу России, то по сути эта позиция нас волновать не должна. Более того, она для умонастроений в России даже полезна. А по форме, в духе взаимности, наша страна, если такое непризнание на государственном уровне последует, должна будет встать на позицию непризнания результатов выборов во всех тех странах, которые отреагируют на предстоящее важное событие в жизни России афронтом«, — отметил Михаил Демурин.