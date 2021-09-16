Страсбург, Франция, , 12:37 — REGNUM По сути позиция Европарламента о возможном непризнании выборов в Госдуму волновать Россию не должна, а для умонастроений в России она даже полезна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 сентября.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Европарламент утвердил проект доклада об отношениях ЕС с Россией, в котором рекомендуется ужесточить политику в отношении Москвы. Предлагается расширить санкции, задуматься об усилении оборонного потенциала для «сдерживания» России, снижать зависимость ЕС от российских энергоресурсов, готовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае выявления серьезных нарушений.

« Сегодня Европейский парламент выступает в роли одного из основных проводников политики обострения отношений Европы с нашей страной. Замахивается он и на более глобальный подход, требуя усиливать агрессивность в отношении России и от США.

Плоды линии, взятой Европейским парламентом и стоящими за ним силами в ЕС в 2014 году, а на деле ещё раньше, мы имеем возможность наблюдать. Один из них — это сегодняшняя цена на газ в Европе. Причём такая цена сформировалась не в результате неких козней России, а в силу собственной паранойи европарламентариев и еврочиновников, пытающихся затруднить поставки российского газа европейским потребителям, но наказывающих в итоге самих европейцев.

Если положения нового доклада Европарламента будут приняты к исполнению на правительственном уровне, то дела в европейской экономике пойдут ещё хуже. Замахиваются европарламентарии, напомню, не только на Россию, но и на Китай!

Остаётся порадоваться, что хотя бы 175 более или менее разумных членов в Европейском парламенте имеется и что на соответствующей сессии звучали и трезвые голоса.