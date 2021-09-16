Москва, 16 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Кремль не знает о том, прививался ли президент РФ Владимир Путин от гриппа в 2021 году. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

«Мне неизвестно о том, чтобы президент прививался от гриппа. Но в любом случае, наверное, будучи контактным и находясь на самоизоляции, вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, сам он всегда прививается от гриппа и намерен сделать это и в 2021 году, а на данный момент он собирает информацию по новым штаммам гриппа и вакцинам.