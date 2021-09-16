Нижний Тагил, Свердловская область, 16 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) разместят экспериментальные светофоры производства Уральского оптико-механического завода. Об этом сообщили журналистам в МБУ «Сигнал-3».

Флаг Нижнего Тагила

Как передаёт агентство «Между строк», несколько устройств уже установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Пархоменко. В скором времени на улицах города поставят ещё 27 таких светофоров (17 для автомобилей и 10 для пешеходов).

Устройства отличаются от стандартных светофоров своей конструкцией: плоским корпусом и более короткими козырьками, нежели у обычных устройств. За работой экспериментальных светофоров будут три месяца следить специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены убрать таблички, предупреждающие о камерах на дорогах.