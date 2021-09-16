Тамбов, 16 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 сентября подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 15 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 65 пациентов, в том числе 96 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 842 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.