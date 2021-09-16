Ульяновск, 16 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области состоится осенняя акция «Дни чистой Волги», в рамках которой будут убираться прибрежные зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Еще мусор

«Субботник» состоится 17 сентября на берегу реки Волги между Императорским и Президентским мостами. В нём примут участие студенты, волонтёры, сотрудники различных предприятий и организаций. Также приглашаются неравнодушные жители.

Исполняющая обязанности министра природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина отмечает, что акции по очистке берегов Волги проходят с 2012 года, охватывая все муниципальные образования:

«Убирают прибрежные полосы не только Волги, но и других водных объектов».

Акция «Дни чистой Волги» состоится в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Напомним, что в Ульяновской области в настоящее время проходит тематическая неделя, посвящённая вопросам экологии и сохранения природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Ульяновской области прошла акция по сбору старых автомобильных шин, которые переданы на переработку и утилизацию. Также в региональной столице состоялся плоггинг-забег: всем желающим предложили одолеть дистанцию в 1,5 км и поучаствовать в сборе мусора.